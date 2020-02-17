2020-02-17T13:29:42+03:00
В мире

Коронавирусом заразились еще 99 пассажиров лайнера Diamond Princess

В числе инфицированных граждан оказалась одна россиянка
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Число зараженных коронавирусом пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess увеличилось еще на 99 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Японии, у берегов которой пришвартовалось судно.

Таким образом, общее число зараженных инфекцией COVID-19 на круизном лайнере возросло до 454, передает агентство Kyodo.

Сайт kp.ru писал, что среди пациентов есть одна россиянка. В ближайшее время ее доставят в больницу и начнут лечение.

В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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