Коронавирусом заразились еще 99 пассажиров лайнера Diamond Princess

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:29:42+03:00

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Число зараженных коронавирусом пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess увеличилось еще на 99 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Японии, у берегов которой пришвартовалось судно.

Таким образом, общее число зараженных инфекцией COVID-19 на круизном лайнере возросло до 454, передает агентство Kyodo.

Сайт kp.ru писал, что среди пациентов есть одна россиянка. В ближайшее время ее доставят в больницу и начнут лечение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759897" frameborder="0"></iframe> В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU