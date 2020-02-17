Минобороны опубликовало видео почетного сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Минобороны России опубликовало видео почетного сопровождения самолета министра обороны страны Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как группа самолетов МиГ-29 сопроводила борт российского министра обороны до Белграда.
Как рассказывал сайт kp.ru, Сергей Шойгу прибыл в Сербию в понедельник, 17 февраля, на встречу со своим сербским коллегой Александром Вулиным по вопросам военного, военно-технического сотрудничества и региональной безопасности.
В ходе своего визита глава военного ведомства принял участие в церемонии закладки камня на месте возведения скульптурно-архитектурной композиции Вечного огня перед мемориалом бойцов Второй мировой войны в Парке освободителей Белграда.
Российскому министру также присвоили звание почетного доктора Университета обороны Минобороны Сербии. Соответствующие звание вручается за содействие в развитии высшего образования, науки и технологи, выдающиеся научные или общественные заслуги.
Истребители МиГ-29 ВВС Сербии сопроводили борт Сергея Шойгу над территорией республики.
ИСТОЧНИК KP.RU