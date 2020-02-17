Минобороны опубликовало видео почетного сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями

17 Февр. 2020 2020-02-17T20:10:44+03:00

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Минобороны России опубликовало видео почетного сопровождения самолета министра обороны страны Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как группа самолетов МиГ-29 сопроводила борт российского министра обороны до Белграда.

Как рассказывал сайт kp.ru, Сергей Шойгу прибыл в Сербию в понедельник, 17 февраля, на встречу со своим сербским коллегой Александром Вулиным по вопросам военного, военно-технического сотрудничества и региональной безопасности.

В ходе своего визита глава военного ведомства принял участие в церемонии закладки камня на месте возведения скульптурно-архитектурной композиции Вечного огня перед мемориалом бойцов Второй мировой войны в Парке освободителей Белграда.

Российскому министру также присвоили звание почетного доктора Университета обороны Минобороны Сербии. Соответствующие звание вручается за содействие в развитии высшего образования, науки и технологи, выдающиеся научные или общественные заслуги.

Истребители МиГ-29 ВВС Сербии сопроводили борт Сергея Шойгу над территорией республики.

ИСТОЧНИК KP.RU