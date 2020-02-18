Аваков: Украинский спецборт вывезет из Китая гражданина России

18 Февр. 2020 2020-02-18T05:58:21+03:00

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Киев в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 отправит в Китай спецборт, чтобы эвакуировать 49 украинцев, а заодно украинский самолет прихватит 25 иностранных граждан, среди которых будет один россиянин.

Об этом в вечернем эфире программы «Свобода слова» 17 февраля сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, Незалежная получила «заявки из огромного количества стран» с просьбой вывезти их граждан, а поскольку «в самолете есть свободные места», то почему бы и не помочь иностранцам.

«Там есть гражданин Российской Федерации. И я это полностью поддерживаю, поскольку ранее российский самолет забрал нашего украинца», - сказал Аваков.

Он добавил, что украинский спецборт также эвакуирует граждан Белоруссии, Германии, Нидерландов, Чехии, Коста-Рики и Аргентины, а за перелет своих соотечественников заплатят их страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU