2020-02-18T06:26:10+03:00
В мире

В Китае из-за коронавируса уже умерли 1868 человек

Число зараженных превысило 72,4 тысячи, выздоровели 12,5 тысячи пациентов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае превысило 72,4 тысячиЧисло подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае превысило 72,4 тысячиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Число жертв коронавируса COVID-19 на материковом Китае к утру вторника, 18 февраля, выросло до 1868, только за минувшие сутки из-за вызываемой им пневмонии нового типа скончались 98 человек (93 из них – в провинции Хубэй).

Количество подтвержденных случаев заражения увеличилось до 72436 – за день медики выявили 1886 новых заразившихся.

В понедельник врачи выписали из больниц 1701 пациента, чье состояние специалисты сочли удовлетворительным. С начала вспышки заболевания полностью выздоровели и покинули больничные палаты 12552 человека. Такие данные обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Китае запустили в производство первый препарат, который с начала вспышки коронавируса получил официальное одобрение как средство, которое может быть эффективным при лечении. Речь идет о медикаменте, ранее известном как Favipiravir или Avigan.

«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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