В Госдуме предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам.
Механизм был заморожен в 2015 году из-за высокого дефицита федерального бюджета. По словам сенатора, сейчас предпосылки для сохранения этой нормы отсутствуют.
"Законопроект направлен на восстановление с 2020 года механизма индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавшего до 2016 года", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, который был опубликован в электронной базе данных Госдумы.
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ИСТОЧНИК KP.RU