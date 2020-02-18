2020-02-18T07:12:46+03:00
Общество

В Госдуме предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Механизм был заморожен в 2015 году из-за дефицита федерального бюджета
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам.

Механизм был заморожен в 2015 году из-за высокого дефицита федерального бюджета. По словам сенатора, сейчас предпосылки для сохранения этой нормы отсутствуют.

"Законопроект направлен на восстановление с 2020 года механизма индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавшего до 2016 года", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, который был опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинцы продолжат въезжать в Россию по внутренним паспортам
В Госдуме предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
В Японии рассказали, когда пассажиры смогут покинуть карантинный лайнер
«Какие удивительные люди оказываются судьями» КС: Соловьев высмеял призыв не считать Россию преемницей СССР
В Китае из-за коронавируса уже умерли 1868 человек
В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги
В Китае умер 29-летний украинский фигурист Николай Бондарь
Число жертв коронавируса в Хубэе возросло до 1789
«Явная чушь»: Пушков назвал «дешевой» пропагандой слова Пристайко о «войне» России с Белоруссией
Аваков: Украинский спецборт вывезет из Китая гражданина России
Голландская разведка знала, что в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
Председатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта «Миротворец»
В Китае опровергли смерть главврача госпиталя в Ухане от коронавируса
Глава МИД Украины заявил, что Белоруссию ожидает «война с Россией»
Еще двух китайских студентов МГУ доставили в больницу с признаками ОРВИ
Турецкий политик: Анкара должна признать Крым территорией России