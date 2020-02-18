В Госдуме предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:12:46+03:00

Механизм был заморожен в 2015 году из-за дефицита федерального бюджета

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Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам.

Механизм был заморожен в 2015 году из-за высокого дефицита федерального бюджета. По словам сенатора, сейчас предпосылки для сохранения этой нормы отсутствуют.

"Законопроект направлен на восстановление с 2020 года механизма индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавшего до 2016 года", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, который был опубликован в электронной базе данных Госдумы.

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ИСТОЧНИК KP.RU