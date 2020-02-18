Украинцы продолжат въезжать в Россию по внутренним паспортам
Украинские внутренние паспорта продолжат действовать на территории России даже после 1 марта, когда, по решению правительства незалежной, граждане этой страны должны будут использовать при поездках в РФ исключительно загранпаспорта. Об этом сообщили в пресс-центре министерства внутренних дел.
В ведомстве напомнили, что еще в 1997 году наши страны подписали межправительственное соглашение, которое разрешает использовать для поездок, передвижения и трудоустройства в России внутренние паспорта Украины, помимо других документов из стандартного набора для иностранцев.
Однако в прошлом году, якобы в рамках уменьшения времени прохождения пограничного контроля, было решено ввести ограничения по документам. Сайт kp.ru писал, что загранпаспорт понадобится украинцам только на въезде в Россию - при возвращении на родину достаточно внутреннего паспорта или свидетельства о рождении.
В РФ же, несмотря на запрет со стороны Киева, все еще согласны оформлять документы по нацпаспортам незалежной, передает ТАСС.
Украинцам запретят ездить в Россию по внутренним паспортам.В правительстве Украины хотят отменить право граждан страны пересекать границу по внутреннему паспорту
ИСТОЧНИК KP.RU
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