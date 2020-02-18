Суд Вены одобрил экстрадицию экс-чиновника Минкультуры в Россию
На родине Бориса Мазо обвиняют в хищении 450 миллионов долларов
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Высший земельный суд Вены отказал в удовлетворении жалобы адвокатов бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России Бориса Мазо на решение о его экстрадиции в Россию.
Нижестоящая инстанция одобрила высылку 15 октября 2019 года, а во вторник, 18 февраля, была рассмотрена апелляция, которую в результате отвергли. Следовательно, запрос на экстрадицию подозреваемого в отмывании средств Мазо вступил в силу, передает РИА Новости.
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ИСТОЧНИК KP.RU