Суд Вены одобрил экстрадицию экс-чиновника Минкультуры в Россию

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:58:56+03:00

На родине Бориса Мазо обвиняют в хищении 450 миллионов долларов

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Высший земельный суд Вены отказал в удовлетворении жалобы адвокатов бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России Бориса Мазо на решение о его экстрадиции в Россию.

Нижестоящая инстанция одобрила высылку 15 октября 2019 года, а во вторник, 18 февраля, была рассмотрена апелляция, которую в результате отвергли. Следовательно, запрос на экстрадицию подозреваемого в отмывании средств Мазо вступил в силу, передает РИА Новости.

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ИСТОЧНИК KP.RU