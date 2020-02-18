2020-02-18T11:58:56+03:00
Происшествия

Суд Вены одобрил экстрадицию экс-чиновника Минкультуры в Россию

На родине Бориса Мазо обвиняют в хищении 450 миллионов долларов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Высший земельный суд Вены отказал в удовлетворении жалобы адвокатов бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России Бориса Мазо на решение о его экстрадиции в Россию.

Нижестоящая инстанция одобрила высылку 15 октября 2019 года, а во вторник, 18 февраля, была рассмотрена апелляция, которую в результате отвергли. Следовательно, запрос на экстрадицию подозреваемого в отмывании средств Мазо вступил в силу, передает РИА Новости.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Продавать алкоголь в России предлагают через сайт госуслуг и с помощью биометрии
Суд Вены одобрил экстрадицию экс-чиновника Минкультуры в Россию
"Это просто немыслимо": В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии и России
Самый богатый человек в мире выделил $10 млрд на борьбу с изменениями климата
Правительство не поддержало законопроект о переносе выходного на 31 декабря
Лидер Rammstein назвал свой новый проект русским матерным словом
Яндекс.Станцию с Алисой стали выдавать на тест-драйв бесплатно
Посол России объяснил, почему Польша "рисует" нашу страну в негативном виде
Канада начала депортацию переводчика, обвиняемого в причастности к уничтожению Ейского детдома
Посол: израильтяне "неподобающе" обращаются с россиянами в аэропортах
Названы самые популярные свадебные месяцы
Главврач спецгоспиталя в Ухане умер от коронавируса
Сало-шпик и вареники: Замминистра обороны рассказал о питании военнослужащих