Зеленский пообещал заселить эвакуированных из Китая украинцев в особняки политиков-провокаторов
Владимир Зеленский пообещал привезти эвакуированных из Китая украинцев в Конча-Заспу. Здесь расположены элитные поселки украинских политиков. В том числе и тех, что призывают к перекрытию дорог и прочим акциям протеста население из-за решения властей вернуть из Китая, где распространяется коронавирус, украинцев.
Эвакуация граждан должна была произойти еще в начале февраля, но несколько раз мероприятие срывалось. По последним данным граждан Украины должны были на самолете вернуть домой 20 февраля. Некоторые политики из оппозиционных партий руками народа решили помещать этому - в некоторых районах, куда по версии СМИ должны были вывезти на карантин вернувшихся, начали бойкот, писали открытые письма президенту. Акции протеста проходят под Киевом, подо Львовом.
- Мы с вами должны понимать: мы забираем своих граждан, которые такие же граждане как и мы. А по поводу этих политических "товарищей", хочу вам сказать правду, если будете перекрывать дороги и подбивать местных жителей... Я лично привезу эвакуированных граждан в Конча-Заспу в их особняки,- приводит слова Зеленского "Страна".
Также украинский президент сообщил, что эвакуировать будут только тех, чьи тесты на коронавиурс будут отрицательными. В списках на возвращение много детей и подростков.
ИСТОЧНИК KP.RU