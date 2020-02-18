2020-02-18T19:59:47+03:00
Общество

Президент Болгарии подтвердил свой визит в Мосвкву на празднование 75-летия Победы

Это подтвердил Румен Радев в телефонной беседе с Владимиром Путиным
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Болгарии Румен РадевПрезидент Болгарии Румен РадевФото: REUTERS
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Президент Болгарии Румен Радев подтвердил свое участие в праздновании 75-летия Победы в Москве. Во вторник 18 февраля состоялся телефонный разговор лидеров государств по инициативе болгарской стороны, сказано в сообщении на сайте Кремля. Обсудили вопросы сотрудничества, главным образом в вопросах энергетики.

- Глава болгарского государства подтвердил своё участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,- сказано в сообщении.

Помимо Румена Радева в торжественных мероприятиях примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Индии Моди, а также главы стран ШОС.

На парад Победы приедут 75 сербских военных, а само торжественное мероприятие в Москве будет длиться 1,5 часа, дольше обычного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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