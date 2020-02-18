Погибших от коронавируса врачей в Китае официально признают мучениками
В Китае официально признают погибших от коронавируса врачей мучениками. Об этом сообщает CNN. Такое решение принято после смерти первого руководителя китайской больницы, который скончался от осложнений в результате заражения Covid-19.
Лю Жимин возглавлял спецбольницу Учан в Ухане, городе, ставшим эпицентром распространения коронавируса. 18 февраля власти подтвердили смерть нейрохирурга.
Все, кроме пяти случаев смерти от вируса, произошли в материковом Китае. В КНР отмечают, что 18 февраля был самый низкий, начиная с января, показатель по заражению: число впервые зарегистрированных случаев опустилось ниже 2000 (1886). Число смертей опустилось ниже 100 - 98 человек погибли за сутки.
В общей сложности в Китае коронавирусом заражены 73325 человек, 12 500 пациентов выздоровели и были выписаны из больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU