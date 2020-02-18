2020-02-18T20:47:02+03:00
Общество

Погибших от коронавируса врачей в Китае официально признают мучениками

Власти КНР 18 февраля подтвердили смерть главврача спецгоспиталя в Ухане от коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Среди заразившихся коронавирусом есть врачи, особенно много заболевших на первом этапе распространения эпидемииСреди заразившихся коронавирусом есть врачи, особенно много заболевших на первом этапе распространения эпидемииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Китае официально признают погибших от коронавируса врачей мучениками. Об этом сообщает CNN. Такое решение принято после смерти первого руководителя китайской больницы, который скончался от осложнений в результате заражения Covid-19.

Лю Жимин возглавлял спецбольницу Учан в Ухане, городе, ставшим эпицентром распространения коронавируса. 18 февраля власти подтвердили смерть нейрохирурга.

Все, кроме пяти случаев смерти от вируса, произошли в материковом Китае. В КНР отмечают, что 18 февраля был самый низкий, начиная с января, показатель по заражению: число впервые зарегистрированных случаев опустилось ниже 2000 (1886). Число смертей опустилось ниже 100 - 98 человек погибли за сутки.

В общей сложности в Китае коронавирусом заражены 73325 человек, 12 500 пациентов выздоровели и были выписаны из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия закрыла въезд для граждан Китая из-за коронавируса
Погибших от коронавируса врачей в Китае официально признают мучениками
Минпросвещения России и Госавтоинспекция введут безопасность на дорогах в школьные предметы
Появилось видео, как помогали потерявшему сознание в кинотеатре Дмитрию Диброву
В России ни один ребёнок не погиб за январь при перевозке школьными автобусами
В Госавтоинспекции сообщили о снижении количества ДТП и детских травм на дорогах
Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента
Президент Болгарии подтвердил свой визит в Мосвкву на празднование 75-летия Победы
На Украине запретили фильм с Зеленским "8 первых свиданий" из-за Екатерины Варнавы
Китаец купил в России маски на 7 миллионов рублей, но так их и не получил
Умерла Келли Накахара, актриса из сериала «Сабрина – маленькая ведьма»
В Китае сообщили о самом низком показателе по коронавирусу с января
Участницу «Битвы экстрасенсов» обманули на 9 миллионов рублей
В Минобороны Украины рассчитали "сроки нападения" России
Шойгу сообщил о росте напряжённости в Европе между Россией и НАТО
Ученые выяснили, что коронавирус с поверхности предметов можно убить отбеливателем за одну минуту
В ФСБ предотвратили 50 нападений на школы и вузы с 2018 года
Инфекционист: солнце снизит активность коронавируса
Кассационный суд отказался отменить приговор экс-полковнику Захарченко
Пилот требует от актера компенсацию из-за лишения лицензии
В Турции вновь пригрозили военной операцией, чтобы добиться отвода сирийских войск в Идлибе