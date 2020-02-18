Востоковед Наумкин оценил палестино-израильскую «сделку века» Трампа

18 Февр. 2020 2020-02-18T22:44:14+03:00

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Комментируя «сделку века» Трампа с планом по урегулированию палестино-израильского конфликта, востоковед и академик РАН Виталий Наумкин указал на слабые места этой «дорожной карты»:

— Трамп не пригласил палестинцев на конференцию по этому мирному плану. Как можно договариваться Америке с Израилем, вообще забыв о том, что есть вторая сторона? И эта сторона, Палестина, здесь как раз главная в вопросе решения именно её проблемы, удовлетворения её национальных прав, о которых говорят резолюции Совбеза ООН. И проводить в одностороннем порядке столь серьезные инициативы, как попытка урегулирования самого застарелого конфликта в регионе, — это совершенно бесперспективно. И первая — достаточно негативная — реакция основной части международного сообщества на этот план весьма показательна, — отметил эксперт в интервью «КП».

Полную версию интервью с академиком РАН Виталием Наумкиным читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU