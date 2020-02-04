2020-02-04T23:35:33+03:00
Политика

Эрдоган позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и Ливии

Президенты подчеркнули необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип ЭрдоганПрезиденты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Вечером во вторник, 4 февраля, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подробно обсудили нынешнюю ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля. Уточняется, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Собеседники выразили «обоюдную обеспокоенность обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации», а также подчеркнули «необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу» и усиления совместных действий по нейтрализации экстремистов.

В сообщении пресс-службы главы российского государства отмечается, что Владимир Путин обратил внимание своего турецкого коллеги «на резкую активизацию террористических группировок, атаки которых привели к многочисленным жертвам среди мирного населения».

Президенты двух стран договорились принять срочные меры по линии министерств обороны, чтобы повысить эффективность координации действий в Сирии, а также поддерживать продолжение межсирийского диалога.

Обсуждая проблемы мирного урегулирования в Ливии, собеседники подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня и воплощения в жизнь решений, принятых на Берлинской конференции.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президенты России и Турции встретились перед началом саммита в Берлине, чтобы «сверить часы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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