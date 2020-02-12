2020-02-12T12:07:29+03:00
Политика

Эрдоган и Путин обсудили военный конфликт в Сирии

Лидеры провели телефонные переговоры
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эрдоган и Путин обсудили военный конфликт в ИдлибеЭрдоган и Путин обсудили военный конфликт в ИдлибеФото: REUTERS
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В ходе телефонного разговора президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин обсудили военный конфликт в сирийской провинции Идлиб и урегулирование обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

«Продолжено обсуждение различных аспектов урегулирования сирийского кризиса, прежде всего, в контексте обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Отмечена важность полной имплементации имеющихся российско-турецких договоренностей, включая Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, в начале февраля Анкара начала стягивать свои войска на границу с Сирией и перебросила около 20 танков в район турецких наблюдательных пунктов в Идлибе «с целью увеличения их обороноспособности». Позже армия Турции нанесла удары по 115 объектам армии Сирии в качестве ответа на обстрел турецких военных в Идлибе. Тогда погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пятеро получили ранения. Ранее в результате обстрела турецких военных в Сирии погибли восемь человек. Анкара в ответ нейтрализовала 76 сирийских военных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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