«Черные ящики» сбитого под Тегераном Boeing 737 серьезно повреждены

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:49:43+03:00

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Бортовой самописец Boeing 737, который был сбит двумя ракетами под Тегераном, серьезно поврежден и требует ремонта. Об этом сообщил министр обороны Ирана, бригадной генерал Амира Хатами.

«Министр обороны, бригадный генерал Амир Хатами сказал в среду, что иранскую оборонную промышленность попросили помочь отремонтировать серьезно поврежденный "черный ящик" украинского авиалайнера (...) После ремонта "черный ящик" будет расшифрован, добавил Хатами», - передает иранское официальное информагентство IRNA.

Напомним, ранее Тегеран запросил у Соединённых Штатов и Франции оборудование, необходимое для расшифровки модели самописцев, установленных на Boeing 737. Иран также сообщил о готовности принять помощь Украины в расшифровке «черных ящиков». Однако после публикации разговора диспетчера с пилотом, заметившим попадание иранской ракеты по украинскому самолету, иранская сторона заявила, что больше не предоставит Киеву никаких материалов.

В результате крушения самолета погибли все пассажиры и члены экипажа, всего 176 человек. Выяснилось, что лайнер был сбит иранской ракетой. Тегеран признал свою вину, а также пообещали выплатить компенсацию семьям погибших и авиакомпании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753538" frameborder="0"></iframe> Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

ИСТОЧНИК KP.RU