«Черные ящики» сбитого под Тегераном Boeing 737 серьезно повреждены
Бортовой самописец Boeing 737, который был сбит двумя ракетами под Тегераном, серьезно поврежден и требует ремонта. Об этом сообщил министр обороны Ирана, бригадной генерал Амира Хатами.
«Министр обороны, бригадный генерал Амир Хатами сказал в среду, что иранскую оборонную промышленность попросили помочь отремонтировать серьезно поврежденный "черный ящик" украинского авиалайнера (...) После ремонта "черный ящик" будет расшифрован, добавил Хатами», - передает иранское официальное информагентство IRNA.
Напомним, ранее Тегеран запросил у Соединённых Штатов и Франции оборудование, необходимое для расшифровки модели самописцев, установленных на Boeing 737. Иран также сообщил о готовности принять помощь Украины в расшифровке «черных ящиков». Однако после публикации разговора диспетчера с пилотом, заметившим попадание иранской ракеты по украинскому самолету, иранская сторона заявила, что больше не предоставит Киеву никаких материалов.
В результате крушения самолета погибли все пассажиры и члены экипажа, всего 176 человек. Выяснилось, что лайнер был сбит иранской ракетой. Тегеран признал свою вину, а также пообещали выплатить компенсацию семьям погибших и авиакомпании.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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