В провинции Хубэй робот начнет обзванивать людей с вопросами о симптомах коронавируса

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:48:32+03:00

В Китае пытаются сэкономить время врачей и соцработников, потому подключают к работе роботов Фото: EAST NEWS

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Чтобы разгрузить врачей в провинции Хубэй, где произошло распространение коронавируса, власти подключили к работе роботов. Они будут обзванивать людей, чтобы выяснить их местонахождение и узнать, нет ли у жителей симптомов заболевания: температуры, кашля, одышки, утомляемости. Об этом сообщает агенство "Синьхуа".

Обмануть робота не получится, он узнает людей с помощью системы распознавания голоса. На основании этих данных составляет список граждан.

Опрос прошли больше 100 тысяч человек, проживающих в провинции.

Другая китайская разработка позволит выявлять в толпе людей с температурой. Причем, делать это будут также роботы. Машину разработали ученые из Сианьского университета Цзяо Тун. Робот-рука должен стать помощником врачам Китая для взятия анализов для теста на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU