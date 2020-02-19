В провинции Хубэй робот начнет обзванивать людей с вопросами о симптомах коронавируса
Чтобы разгрузить врачей в провинции Хубэй, где произошло распространение коронавируса, власти подключили к работе роботов. Они будут обзванивать людей, чтобы выяснить их местонахождение и узнать, нет ли у жителей симптомов заболевания: температуры, кашля, одышки, утомляемости. Об этом сообщает агенство "Синьхуа".
Обмануть робота не получится, он узнает людей с помощью системы распознавания голоса. На основании этих данных составляет список граждан.
Опрос прошли больше 100 тысяч человек, проживающих в провинции.
Другая китайская разработка позволит выявлять в толпе людей с температурой. Причем, делать это будут также роботы. Машину разработали ученые из Сианьского университета Цзяо Тун. Робот-рука должен стать помощником врачам Китая для взятия анализов для теста на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU