Китай подключит роботов к борьбе с коронавирусом
Сианьский университет Цзяо Тун разработал робота, который поможет китайским властям в борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-2019.
Устройства будут измерять температуру тела прохожих в местах массового скопления людей - в метро, больницах и аэропортах. Это очень удобно, учитывая, что сейчас можно проверять, в основном, одного человека за раз.
Ученые уже собрали несколько роботов для скрининга, протестировали их, и разработка показала точные результаты. Машина способна не только измерять температуру, но и запоминать, а потом идентифицировать лица людей, у которых показатели были повышены.
Ожидается, что внедрение технологий позволит оперативнее выявлять носителей инфекции, передает "Синьхуа".
Сайт kp.ru писал, что ранее в Китае также начали использовать дроны для наблюдения за жителями на улицах. Жителям города-эпицентра распространения коронавируса Уханя запретили выходить на улицы. Беспилотники следят, чтобы граждане не нарушали правила.
Карта распространения коронавируса
В результате вспышки коронавируса в Ухане закрыты рынки, на улицах почти нет людей.Лишь немногие предприниматели продолжают вести торговлю на улицах китайского города, где почти нет людей
ИСТОЧНИК KP.RU
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