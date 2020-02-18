2020-02-18T13:23:38+03:00
Умные вещи

Китай подключит роботов к борьбе с коронавирусом

Специальные машины будут выявлять в толпе людей с повышенной температурой тела
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сейчас за раз можно проверить, в основном, температуру лишь одного человекаСейчас за раз можно проверить, в основном, температуру лишь одного человекаФото: Дарья АСЛАМОВА
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Сианьский университет Цзяо Тун разработал робота, который поможет китайским властям в борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-2019.

Устройства будут измерять температуру тела прохожих в местах массового скопления людей - в метро, больницах и аэропортах. Это очень удобно, учитывая, что сейчас можно проверять, в основном, одного человека за раз.

Ученые уже собрали несколько роботов для скрининга, протестировали их, и разработка показала точные результаты. Машина способна не только измерять температуру, но и запоминать, а потом идентифицировать лица людей, у которых показатели были повышены.

Ожидается, что внедрение технологий позволит оперативнее выявлять носителей инфекции, передает "Синьхуа".

Сайт kp.ru писал, что ранее в Китае также начали использовать дроны для наблюдения за жителями на улицах. Жителям города-эпицентра распространения коронавируса Уханя запретили выходить на улицы. Беспилотники следят, чтобы граждане не нарушали правила.

Карта распространения коронавируса

В результате вспышки коронавируса в Ухане закрыты рынки, на улицах почти нет людей.Лишь немногие предприниматели продолжают вести торговлю на улицах китайского города, где почти нет людей

ИСТОЧНИК KP.RU

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