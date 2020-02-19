Госдума единогласно приняла во втором чтении закон о расширении маткапитала

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:50:03+03:00

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В среду, 19 февраля, Госдума во втором чтении единогласно одобрила Госдума поправки о расширении использования программы материнского капитал, которые подготовлены по поручению российского лидера Владимира Путина. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Напомним, о необходимости расширение программы материнского капитала глава государства сообщил в своем послании Федеральному собранию. Президент предложил выдавать выплаты за рождение первого ребенка. Родители первенца смогут получить по 466 617 рублей. При рождении или усыновлении второго и последующих детей выплаты составят 616 617 рублей.

В соответчики с поправками срок действия программы будет продлен до конца 2026 года и изменится способ получения документа - свидетельство на имя матери будут выдавать уже при выписке из роддома.

Как писал сайт kp.ru, поправки об использовании маткапитала в Госдуму 11 февраля, а 20 февраля - в заключительном, третьем.

ИСТОЧНИК KP.RU