Зеленский осудил протесты украинцев против возвращения на родину эвакуированных из Уханя

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:48:45+03:00

Владимир Зеленский осудил протесты граждан против возвращения на Украину эвакуированных из Китая, где распространяется новый тип коронавируса Фото: REUTERS

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Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты украинцев против эвакуации на родину из Уханя их соотечественников.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Boeing 737 авиакомпании SkyUp, эвакуировавший 45 украинцев и 27 иностранцев из ставшего эпицентром распространения коронавируса нового типа Уханя, приземлился на дозаправки сначала в Алматы, а затем в Киеве.

Эвакуированных планируется поместить на карантин в санатории министерства внутренних дел под Полтавой. Местные жители устроили протест, и на въезде в город уже начались столкновения граждан с полицией. Нацгвардия пригнала к месту проведения акции БТР.

После вылета самолёта из Алматы, где борт покинули два гражданина Казахстана, сайт kp.ru сообщал, что самолёт кружит между Харьковом и Днепром, хотя его посадки ждали в Киеве.

МВД Украины отмечало, что все пассажиры на данный момент не имеют признаков коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU