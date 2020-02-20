Зеленский осудил протесты украинцев против возвращения на родину эвакуированных из Уханя
Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты украинцев против эвакуации на родину из Уханя их соотечественников.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Boeing 737 авиакомпании SkyUp, эвакуировавший 45 украинцев и 27 иностранцев из ставшего эпицентром распространения коронавируса нового типа Уханя, приземлился на дозаправки сначала в Алматы, а затем в Киеве.
Эвакуированных планируется поместить на карантин в санатории министерства внутренних дел под Полтавой. Местные жители устроили протест, и на въезде в город уже начались столкновения граждан с полицией. Нацгвардия пригнала к месту проведения акции БТР.
После вылета самолёта из Алматы, где борт покинули два гражданина Казахстана, сайт kp.ru сообщал, что самолёт кружит между Харьковом и Днепром, хотя его посадки ждали в Киеве.
МВД Украины отмечало, что все пассажиры на данный момент не имеют признаков коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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