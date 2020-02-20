Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Государственная дума России окончательно приняла закон о расширении программы материнского капитала. Документ был одобрен в третьем, итоговом чтении в четверг, 20 февраля.
Сайт kp.ru писал, что о необходимости расширения программы заговорил президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию.
Он предложил выдавать деньги не только за рождение второго и последующих детей, но и за первенцев. Сумма выплаты в таком случае составит 466 617 рублей. При рождении или усыновлении второго и последующих детей размер начисляемых средств увеличится до 616 617 рублей.
Срок действия программы продлят до конца 2026 года. Также изменится способ получения свидетельства о праве на получение материнского капитала. Документ будут выписывать на имя мамы малыша сразу при выписке из роддома.
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ИСТОЧНИК KP.RU