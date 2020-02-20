2020-02-20T13:26:14+03:00
Общество

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Теперь за рождение первого ребенка тоже будут выплачивать деньги
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госдума приняла закон о расширении материнского капиталаГосдума приняла закон о расширении материнского капиталаФото: Иван ВИСЛОВ
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Государственная дума России окончательно приняла закон о расширении программы материнского капитала. Документ был одобрен в третьем, итоговом чтении в четверг, 20 февраля.

Сайт kp.ru писал, что о необходимости расширения программы заговорил президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию.

Он предложил выдавать деньги не только за рождение второго и последующих детей, но и за первенцев. Сумма выплаты в таком случае составит 466 617 рублей. При рождении или усыновлении второго и последующих детей размер начисляемых средств увеличится до 616 617 рублей.

Срок действия программы продлят до конца 2026 года. Также изменится способ получения свидетельства о праве на получение материнского капитала. Документ будут выписывать на имя мамы малыша сразу при выписке из роддома.

Путин предложил увеличить материнский капитал.Президент России выступает в Центральном выставочном зале «Манеж»

ИСТОЧНИК KP.RU

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