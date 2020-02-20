2020-02-20T16:21:50+03:00
В мире

Число заразившихся коронавирусом на круизном корабле в Японии выросло до 634 человек

Зарегистрированы 13 новых случаев заражения коронавирусом
Юлия САЛЬНИКОВА
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Карантин на корабле окончен 19 февраляКарантин на корабле окончен 19 февраляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Коронавирус обнаружен у еще 13 пассажиров круизного корабля Diamond Princess в Японии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния страны, таким образом, число людей с этим диагнозом среди путешественников и сотрудников круизного лайнера достигло 634 человек.

Из 13 новых случаев 11 - диагнозы, поставленные членам экипажа. В прошлые сутки коронавирус подтвержден у двух пассажиров. В числе заразившихся трое россиян.

Напомним, 19 февраля карантин на "коронавирусном корабле" окончен - пассажирам разрешили сойти на берег. но медики продолжают контролировать ситуацию - анализы взяли у всех находившихся на борту людей. По мере готовности результатов, власти сообщают о новых случаях заражения. В общей сложности на борту находилось около 4 тысяч человек.

Рост новых случаев заражения в Японии произошел как раз за счет заболевших на круизном корабле. В связи с нестабильной эпидемической ситуацией власти Лондона предложили Олимпийскому комитету рассмотреть город в качестве места проведения Олимпийских игр. Спортивные состязания должны начаться в в конце июля в Токио.

Пассажиры круизного лайнера «Diamond Princess» прибыли на территорию Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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