Число заразившихся коронавирусом на круизном корабле в Японии выросло до 634 человек

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:21:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирус обнаружен у еще 13 пассажиров круизного корабля Diamond Princess в Японии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния страны, таким образом, число людей с этим диагнозом среди путешественников и сотрудников круизного лайнера достигло 634 человек.

Из 13 новых случаев 11 - диагнозы, поставленные членам экипажа. В прошлые сутки коронавирус подтвержден у двух пассажиров. В числе заразившихся трое россиян.

Напомним, 19 февраля карантин на "коронавирусном корабле" окончен - пассажирам разрешили сойти на берег. но медики продолжают контролировать ситуацию - анализы взяли у всех находившихся на борту людей. По мере готовности результатов, власти сообщают о новых случаях заражения. В общей сложности на борту находилось около 4 тысяч человек.

Рост новых случаев заражения в Японии произошел как раз за счет заболевших на круизном корабле. В связи с нестабильной эпидемической ситуацией власти Лондона предложили Олимпийскому комитету рассмотреть город в качестве места проведения Олимпийских игр. Спортивные состязания должны начаться в в конце июля в Токио.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762003" frameborder="0"></iframe> Пассажиры круизного лайнера «Diamond Princess» прибыли на территорию Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU