2020-02-20T18:12:32+03:00
В мире

Bloomberg: Турция запросила у США комплексы Patriot после атаки воевиков в Идлибе

Нападение удалось отразить благодаря ВКС России
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Боевики при поддержке властей Турции напали на позиции сирийских военныхБоевики при поддержке властей Турции напали на позиции сирийских военныхФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Турция запросила у США зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Bloomberg. Комплексы планируют установить на южной границе страны для отражения возможной атаки со стороны сирийских военных. Таким образом Турция хочет "обеспечить свободу действий для возмездия".

Днем 20 февраля боевики, при поддержке турецких сил, прорвали оборону на одном из участков в Идлибе. Атаку удалось отразить благодаря вмешательству России. Боевиков атаковали с воздуха с помощью Су-24 ВКС РФ. Уничтожен танк, несколько военных пикапов с вооружением.

По данным Минобороны Турции в результате атаки погибли 50 сирийских военных. Есть потери и среди турецких вооруженных сил - погибли два человека, ранены пятеро.

ВКС России нанесли удар по террористам, прорвавшимся вглубь сирийской территории.

Официальных сообщений о запросе на покупку американских зенитных ракетных комплексов от турецкой стороны не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Турции опровергли информацию о запросе ЗРК Patriot у США
Аэрофлот вводит новую тарифную группу «Базовый/Base» для классов "Бизнес" и "Комфорт"
Антон Силуанов: Россия ежедневно теряет 1 млрд рублей от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса
Врачи выявили неожиданную пользу вишни для здоровья
Bloomberg: Турция запросила у США комплексы Patriot после атаки воевиков в Идлибе
При атаке протурецких боевиков в Идлибе погибли больше 50 сирийских военных
Белоруссия поблагодарила Россию за эвакуацию своих граждан из Китая
В ФТС сообщили о снижении импорта овощей в Россию из Китая из-за коронавируса
Шестерых россиян задержали в Дании по подозрению в контрабанде кокаина
Боевики при поддержке Турции прорвали оборону сирийской армии на одном из участков в Идлибе
"Испугались": Путин с юмором отреагировал на неполадки с микрофоном
Сотрудникам ФСО разрешат применять силу и оружие: Законопроект одобрен в первом чтении
Зараженных коронавирусом россиян с Diamond Princess госпитализируют
В Грузии обвинили Россию в кибератаке на их сайты: позицию Тбилиси поддержал госсекретарь США Помпео
Роструд: порядок индексации зарплат прописан недостаточно четко
Число заразившихся коронавирусом на круизном корабле в Японии выросло до 634 человек