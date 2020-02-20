Bloomberg: Турция запросила у США комплексы Patriot после атаки воевиков в Идлибе

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:12:32+03:00

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Турция запросила у США зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Bloomberg. Комплексы планируют установить на южной границе страны для отражения возможной атаки со стороны сирийских военных. Таким образом Турция хочет "обеспечить свободу действий для возмездия".

Днем 20 февраля боевики, при поддержке турецких сил, прорвали оборону на одном из участков в Идлибе. Атаку удалось отразить благодаря вмешательству России. Боевиков атаковали с воздуха с помощью Су-24 ВКС РФ. Уничтожен танк, несколько военных пикапов с вооружением.

По данным Минобороны Турции в результате атаки погибли 50 сирийских военных. Есть потери и среди турецких вооруженных сил - погибли два человека, ранены пятеро.

ВКС России нанесли удар по террористам, прорвавшимся вглубь сирийской территории.

Официальных сообщений о запросе на покупку американских зенитных ракетных комплексов от турецкой стороны не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU