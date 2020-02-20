Боевики при поддержке Турции прорвали оборону сирийской армии на одном из участков в Идлибе

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:25:45+03:00

В Идлибе боевики при поддержке Турции напали на позиции военных Сирии Фото: REUTERS

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Поддерживая Турцией оппозиция 20 февраля перешла в наступление в Идлибе. Боевики напади на позиции сирийской армии в районе деревни Нейраб. Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, боевики заручились поддержкой артиллерии Турции, благодаря чему им удалось прорвать оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба.

Атаку удалось отразить.

- Су-24 ВКС РФ нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки,- сказано в сообщении.

По данным специалистов Центра, с воздуха уничтожен один танк, 6 БИП и 5 военных пикапов с вооружением для боевиков.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как были убиты турецкие военные. Президент Турции пообещал ответить на нападение и обвинил Россию в поддержке сирийской правительственной армии. Антироссийские настроения в Турции усилились, угрозы начали поступать в том числе и послу РФ. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что начало спецоперации в Сирии "вопрос времени".

ИСТОЧНИК KP.RU