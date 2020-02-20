Захарова сообщила, что контакты между Россией и Турцией по Идлибу не прерваны
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Москва и Анкара поддерживают беспрерывные контакты по Идлибу. Переговоры идут как на уровне военных экспертов, так и на уровне чиновников. Эти переговоры не прекращены после ситуации 20 февраля, когда в результате нападения боевиков, поддерживаемых Турцией, погибли и турецкие, и сирийские военные.
Боевики прорвали оборону сирийской армии на одном из участков в районе Кминаса и Найраба. По данными минобороны Турции погибли 50 сирийских военных, а также двое солдат армии Турции.
- Мы находимся в ежедневном контакте по целом ряду направлений. Это наши дипломаты и военные эксперты. Этот контакт не прерывается, перерывов нет,- приводит слова Захаровой ТАСС.
Она напомнила, что правительственные войска Сирии, на которые напали боевики, находятся на территории своей страны. Захарова напомнила про "базовый принцип" сверенного государства.
- Конечно, существует взаимодействие сирийской армии с российскими военнослужащими и военнослужащими других стран, но базовый принцип мировое сообщество забывать не должно, - добавила представитель МИД.
Захарова заявила, что контакты Москвы с Анкарой по Идлибу не прерываются.
ИСТОЧНИК KP.RU