Захарова сообщила, что контакты между Россией и Турцией по Идлибу не прерваны

20 Февр. 2020 2020-02-20T19:25:01+03:00

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Москва и Анкара поддерживают беспрерывные контакты по Идлибу. Переговоры идут как на уровне военных экспертов, так и на уровне чиновников. Эти переговоры не прекращены после ситуации 20 февраля, когда в результате нападения боевиков, поддерживаемых Турцией, погибли и турецкие, и сирийские военные.

Боевики прорвали оборону сирийской армии на одном из участков в районе Кминаса и Найраба. По данными минобороны Турции погибли 50 сирийских военных, а также двое солдат армии Турции.

- Мы находимся в ежедневном контакте по целом ряду направлений. Это наши дипломаты и военные эксперты. Этот контакт не прерывается, перерывов нет,- приводит слова Захаровой ТАСС.

Она напомнила, что правительственные войска Сирии, на которые напали боевики, находятся на территории своей страны. Захарова напомнила про "базовый принцип" сверенного государства.

- Конечно, существует взаимодействие сирийской армии с российскими военнослужащими и военнослужащими других стран, но базовый принцип мировое сообщество забывать не должно, - добавила представитель МИД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762097" frameborder="0"></iframe> Захарова заявила, что контакты Москвы с Анкарой по Идлибу не прерываются.

ИСТОЧНИК KP.RU