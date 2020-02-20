Премьер-министр Украины Гончарук "неотложно вылетает" в Новые Санжары, где народ протестует против эвакуации граждан из Украины

20 Февр. 2020 2020-02-20T20:45:13+03:00

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На защиту эвакуированных украинцев, вернувшихся самолетом из Китая, вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Об этом он написал у себя в соцсетях.

В поселке Новые Санжары с утра 20 февраля не стихают народные протесты - народ против, что эвакуированные будут проходить карантин, с инкубационный период у коронавируса 14 дней, здесь. С утра местные жители перекрыли дорогу регионального значения, жгли покрышки и устраивали столкновение с полицией.

- Неотложно вылетаю в Полтавскую область. Оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах,- написал Гончарук.

Провокации на тему возвращения граждан из КНР в Украине начались задолго до вылета самолета в Ухань. Именно по этой причине власти несколько раз откладывали дату начала процесса и до последнего не сообщали, куда именно везут эвакуированных.

Накаляли обстановку, как сообщил президент Владимир Зеленский, провокаторы из числа политиков. На телефоны гражданам стали поступать сообщения с призывами не допустить приезда в страну людей, которые могут быть потенциально опасны. При этом медики до и после эвакуации проверили показатели здоровья у украинцев. Все они по данным властей здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU