Российские медики рассказали об угрозе скрытого заражения коронавирусом
Так называемое скрытое заражение может быть причиной появления в разных странах пациентов с коронавирусом, которые никогда не бывали в Китае и не вступали в контакт с заболевшими. Об этом рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
В начале недели стало известно, что Южная Корея подтвердила 31-й случай заражения коронавирусом COVID-19. Специалист считает, что они были инфицированы людьми, прибывшими из Китая без ярко выраженных симптомов.
«Можно сделать вывод, что в Корее есть инфицированные, которые распространяют коронавирусную инфекцию, но их по ряду причин не выявляют эпидемиологические службы», - передает «Известия» слова ученого.
Кроме того, по словам Волчкова, врачи могли выявить другой штамм, генетически очень близкий к COVID-19, поскольку разные виды коронавируса широко распространены в природе.
Руководитель лаборатории МФТИ назвал полностью оправданным решение закрыть границу России для путешественников из Китая, поскольку вспышки инфекции могут возникнуть где угодно.
Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал проставление о запрете на въезд китайских граждан с 20 февраля. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила сообщила, что временный запрет связан с огромной нагрузкой на медицинские учреждения нашей страны. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Москва предупредила Пекин о принимаемых мерах.
Коронавирус по почте.Заразен ли коронавирус через посылки? Стоит ли избегать интернет-покупки? Эксперты уверяют, беспокоиться об этом не стоит…
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»