2020-02-21T07:54:48+03:00
Общество

Российские медики рассказали об угрозе скрытого заражения коронавирусом

Руководитель лаборатории геномной инженерии признал действия правительства по закрытию границ верными [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российские медики назвали версии заражения коронавирусаРоссийские медики назвали версии заражения коронавирусаФото: Александр ГЛУЗ
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Так называемое скрытое заражение может быть причиной появления в разных странах пациентов с коронавирусом, которые никогда не бывали в Китае и не вступали в контакт с заболевшими. Об этом рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

В начале недели стало известно, что Южная Корея подтвердила 31-й случай заражения коронавирусом COVID-19. Специалист считает, что они были инфицированы людьми, прибывшими из Китая без ярко выраженных симптомов.

«Можно сделать вывод, что в Корее есть инфицированные, которые распространяют коронавирусную инфекцию, но их по ряду причин не выявляют эпидемиологические службы», - передает «Известия» слова ученого.

Кроме того, по словам Волчкова, врачи могли выявить другой штамм, генетически очень близкий к COVID-19, поскольку разные виды коронавируса широко распространены в природе.

Руководитель лаборатории МФТИ назвал полностью оправданным решение закрыть границу России для путешественников из Китая, поскольку вспышки инфекции могут возникнуть где угодно.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал проставление о запрете на въезд китайских граждан с 20 февраля. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила сообщила, что временный запрет связан с огромной нагрузкой на медицинские учреждения нашей страны. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Москва предупредила Пекин о принимаемых мерах.

Коронавирус по почте.Заразен ли коронавирус через посылки? Стоит ли избегать интернет-покупки? Эксперты уверяют, беспокоиться об этом не стоит…

ИСТОЧНИК KP.RU

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