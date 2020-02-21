Российские медики рассказали об угрозе скрытого заражения коронавирусом

21 Февр. 2020 2020-02-21T07:54:48+03:00

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Так называемое скрытое заражение может быть причиной появления в разных странах пациентов с коронавирусом, которые никогда не бывали в Китае и не вступали в контакт с заболевшими. Об этом рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

В начале недели стало известно, что Южная Корея подтвердила 31-й случай заражения коронавирусом COVID-19. Специалист считает, что они были инфицированы людьми, прибывшими из Китая без ярко выраженных симптомов.

«Можно сделать вывод, что в Корее есть инфицированные, которые распространяют коронавирусную инфекцию, но их по ряду причин не выявляют эпидемиологические службы», - передает «Известия» слова ученого.

Кроме того, по словам Волчкова, врачи могли выявить другой штамм, генетически очень близкий к COVID-19, поскольку разные виды коронавируса широко распространены в природе.

Руководитель лаборатории МФТИ назвал полностью оправданным решение закрыть границу России для путешественников из Китая, поскольку вспышки инфекции могут возникнуть где угодно.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал проставление о запрете на въезд китайских граждан с 20 февраля. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила сообщила, что временный запрет связан с огромной нагрузкой на медицинские учреждения нашей страны. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Москва предупредила Пекин о принимаемых мерах.

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ИСТОЧНИК KP.RU