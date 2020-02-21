2020-02-21T17:08:15+03:00
Политика

На Украине возбудили пять уголовных дел из-за связанных с коронавирусом беспорядков

Жители Новых Санжар препятствовали движению автобуса с эвакуированными из Китая гражданами, закидывали его камнями и нападали на полицейских [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сотрудники Национальной гвардии Украины у ворот санаторияСотрудники Национальной гвардии Украины у ворот санаторияФото: REUTERS
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Полиция Полтавской области Украины возбудила пять уголовных дел после того, как жители Новых Санжар устроили беспорядки с целью не пустить в местный санаторий эвакуированных из Китая соотечественников.

Сайт kp.ru писал, что толпа закидывала автобус камнями, била окна, нападала на полицейских и грозилась поджечь здание оздоровительного комплекса.

По словам главы полиции Полтавской области Ивана Выговского, были задержаны 24 человека. Лишь один из них в настоящий момент остается под стражей.

Расследование будет вестись по пяти статьям - "Групповое нарушение общественного порядка", "Массовые беспорядки", "Нарушение равноправия граждан", "Блокирование транспортных коммуникаций" и "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", передает "РБК Украина".

Эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя украинцы остаются в санатории. Их безопасность обеспечивают 300 военнослужащих.

Карта распространения коронавируса

Жители Новых Санжар атаковали автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами.Протестующие окружили автобусы с эвакуированными и бросали камни в окна. Как сообщают местные СМИ, одному из пассажиров автобуса разбили голову

ИСТОЧНИК KP.RU

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