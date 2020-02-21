Дверь не закрывается, душ бьет током: Эвакуированных из Уханя украинцев заселили в санаторий

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:58:32+03:00

Условия проживания в оздоровительном учреждении оставляют желать лучшего, но вот кормят здесь, по словам "постояльцев", отлично [видео]

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Чтобы добраться до санатория "Новые Санжары" в одноименном населенном пункте под Полтавой, эвакуированным из Уханя украинцам пришлось пройти буквально через огонь и оскорбления.

Сайт kp.ru писал, что на подъезде к городу уставших людей встречали не с хлебом с солью, а с камнями, которыми местные жители и закидали автобус. Вмешаться в ситуацию пришлось бойцам Нацгвардии. В Новые Санжары даже пригнали БРТ. Людям приходилось прятаться под сиденьями, чтобы напуганные коронавирусом соотечественники, не ранили их.

Конечно, все были рады оказаться в безопасности, но условия проживания в санатории оказались далеко не самыми лучшими. В месте, где десяткам людей предстоит провести в карантине несколько недель, не закрываются двери, а душ бьется током. Об этом рассказала Александра Волкова, которая была эвакуирована из Китая вместе с остальными.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762125" frameborder="0"></iframe> Жители Новых Санжар атаковали автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами.Протестующие окружили автобусы с эвакуированными и бросали камни в окна. Как сообщают местные СМИ, одному из пассажиров автобуса разбили голову

Судя по опубликованному в Instagram видео, вся мебель в номерах старая, замки вываливаются из дверей. Зато санаторий тщательно охраняется - сайт kp.ru писал, что его окружили около 300 военнослужащих, да и кормят "на убой". Александра даже пошутила, что выйдет из санатория "слоником".

Александра Волкова в автобусе (справа)Фото: REUTERS

В министерстве здравоохранения Украины, к слову, уже объяснили, почему разместили граждан именно в центре "Новые Санжары". По словам замглавы ведомства Виктора Ляшко, приостановить работу других медучреждений для размещения там "здоровых людей без симптомов" коронавируса, власти были не готовы.

"Эвакуировать госпитали, выселять из них людей, которым нужна медицинская помощь - неправильно. Когда выбиралось заведение, оценивалось большое количество индикаторов, показателей. Поэтому выбрали именно это заведение, которое не так заполнено", - цитирует замминистра "РБК Украина".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762289" frameborder="0"></iframe> Эвакуированная из Уханя девушка показала условия проживания в Новых Санжарах.

ИСТОЧНИК KP.RU