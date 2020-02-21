2020-02-21T23:58:49+03:00
Политика

Макрон: Боевые действия в Идлибе грозят Европе новым миграционным кризисом

По словам президента Франции, в случае эскалации конфликта, а страны ЕС хлынет поток беженцев – около двух миллионов человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Франции Эммануэль МакронПрезидент Франции Эммануэль МакронФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе грозит новый миграционный кризис из-за боевых действий в сирийской провинции Идлиб. По его данным, в европейские страны могут прибыть около двух миллионов беженцев.

«В результате столкновений в Идлибе нам грозит новый миграционный кризис. Я говорил с рядом неправительственных организаций, они оценивают в два миллиона число лиц, которые находятся там в крайне опасной ситуации или стали беженцами», - приводит его слова ТАСС.

Макрон добавил, что в связи со сложившейся ситуацией Франция и Германия требуют немедленно объявить в Идлибе перемирие.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее французский лидер обсудил последние события в Сирии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Собеседники выразили «общую озабоченность» катастрофической гуманитарной ситуацией и возможностью эскалации конфликта в Идлибе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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