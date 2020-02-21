2020-02-21T16:37:10+03:00
Политика

Эрдоган обсудит с Путиным напряженную ситуацию в Идлибе

Телефонный разговор президентом Турции и России состоится в пятницу в 18:00 по мск
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган и Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении провести телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Разговор состоится в пятницу, 21 февраля, в 18:00 мск в пятницу. Согласно данным AFP, главной темой обсуждения станет напряженная ситуация в сирийском Идлибе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже подтвердил эту информацию.

"Да, телефонный разговор подтверждаю. Он планируется сегодня вечером", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

К слову, сам Эрдоган рассказал еще о предложении провести четырехсторонний саммит по Сирии 5 марта в Стамбуле. С такой инициативой выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Владимир Путин еще не согласился на проведение мероприятия.

Сайт kp.ru писал, что Турция продолжает поддерживать вооруженные формирования, с которыми борются сирийские войска. Жертвы есть с обеих сторон. Россия оказывает поддержку правительственной армии с воздуха.

Турецкая военная техника пересекла границу и вошла в сирийский Идлиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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