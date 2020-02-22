WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

22 Февр. 2020 2020-02-22T01:09:14+03:00

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Власти Саудовской Аравии рассматривают возможность выхода из четырехлетнего нефтяного союза с Россией, в частности, обсуждают с Кувейтом и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вариант сократить добычу нефти еще на 300 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные, но знакомые с ситуацией источники.

По данным собеседников издания, Эр-Рияд намерен уменьшить добычу «черного золота» в связи с ослаблением мирового спроса, вызванного вспышкой коронавируса в Китае. Источники WSJ утверждают, что это рассматривается в качестве запасного варианта на случай, если Россия на встрече стран ОПЕК+ откажется усилить действующие ограничения.

Между тем, в самой Организации, комментируя эту новость, сказали, что страны ОПЕК «вряд ли поддержат такое решение», назвав идею сокращения добычи нефти «безумием», передает ТАСС. А источник агентства из саудовской делегации назвал публикацию WSJ «полной чушью».

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ИСТОЧНИК KP.RU