2020-02-22T06:12:48+03:00
Звезды

Телеканал HBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»

Ожидается, что поклонники ситкома смогут увидеть его продолжение уже в мае этого года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Первая серия культового сериала «Друзья» вышла в эфир 22 сентября 1994 годаПервая серия культового сериала «Друзья» вышла в эфир 22 сентября 1994 годаФото: кадр из фильма
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Замечательная новость для всех поклонников популярного сериала «Друзья»: американский телеканал HBO подтвердил, что на экраны выйдет продолжение полюбившегося телезрителям ситкома.

Новый эпизод «Друзей» покажут на стриминговом сервисе HBO Max уже в мае в мае этого года, говорится в сообщении на сайте корпорации WarnerMedia, в которую входит телевизионная сеть HBO, причем продолжение будет доступно подписчикам портала со всеми 236 эпизодами сериала.

Отмечается, что «Друзья» воссоединятся в полном звездном составе – Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэтью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс).

Напомним, как писал сайт kp.ru, первая серия теперь уже культового комедийного сериала «Друзья», который считается лучшим в истории американского ТВ, вышла в эфир 22 сентября 1994 года. Прошло уже более четверти века, а этот ситком остается одним из самых любимых российскими зрителями. И даже его аудитория как будто не стареет – телешоу чаще всего смотрят молодые люди в возрасте 18-24 лет, которые на момент старта «Друзей» еще даже не родились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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