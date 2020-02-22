2020-02-22T07:29:45+03:00
Политика

Сенатор Сандерс призвал Россию «не вмешиваться в американские выборы»

Демократ пообещал в случае своего избрания президентом не позволять другим странам влиять на демократические процессы в США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сенатор Берни Сандерс добивается выдвижения кандидатом от демократов на выборах президента США 2020 годаСенатор Берни Сандерс добивается выдвижения кандидатом от демократов на выборах президента США 2020 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс, добивающийся выдвижения в президенты США от Демократической партии, призвал Россию «не вмешиваться в американские выборы».

Так он прокомментировал появившуюся накануне в газете The Washington Post публикацию о том, что его якобы проинформировали о предполагаемом «содействии» Москвы на предстоящих президентских выборах, причем издание не стало уточнять, о каком «содействии» идет речь. Сам же Сандерс убежден, что эта статья появилась на страницах издания именно сейчас, чтобы ослабить его позиции.

При этом 78-летний сенатор пообещал в случае своего избрания президентом США не позволять другим странам влиять на «демократические процессы» в Штатах, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее газета New York Times со ссылкой на пять анонимных сообщила, что американская разведка предупредила членов палаты представителей конгресса о «намерении» России «вмешаться» в избирательную гонку, дабы помочь нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу остаться в президентском кресле еще на один срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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