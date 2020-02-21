2020-02-21T23:28:06+03:00
Политика

Трамп назвал ложью сообщения о «намерении» России помогать ему на будущих выборах

По словам президента США, это «очередная кампания» демократов по дезинформации граждан
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп прокомментировал появившиеся в американской прессе сообщения о том, что Россия якобы намерена в ходе будущих президентских выборов в Соединенных Штатах помочь ему переизбраться на второй срок.

«Демократы в конгрессе начали очередную кампанию по дезинформации, утверждая, что Россия предпочитает меня любому из кандидатов от ничего не делающих демократов», - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне газета New York Times со ссылкой на пять анонимных сообщила, что американская разведка предупредила членов палаты представителей конгресса о «намерении» России «вмешаться» в нынешнюю избирательную гонку, дабы помочь Трампу остаться в президентском кресле еще на один срок.

К слову, в прошлом году президент России Владимир Путин в ответ на очередной вопрос, станет ли Москва «вмешиваться» в американские выборы 2020 года, пошутил: «По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать, чтобы окончательно развеселить вас там как следует», а потом добавил, что у нашей страны и «своих проблем хватает».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Макрон: Боевые действия в Идлибе грозят Европе новым миграционным кризисом
Трамп назвал ложью сообщения о «намерении» России помогать ему на будущих выборах
В Италии зафиксирована вспышка коронавируса
Зеленский пообещал наказать виновных в нападении на вернувшихся из Уханя
Министр здравоохранения Украины покинула санаторий с эвакуированными из Уханя
Украинские власти предупредили граждан о будущем снижении пенсий
Эрдоган, Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
Умер советский и американский актёр Борис Лёскин
Путин обеспокоен агрессией экстремистов в Идлибе
Турчинов объяснил, почему Украина не объявляет России войну
Украинский суд разрешил принудительно допросить Порошенко
В вузах России будут обучать инструкторов для придворовых спортивных площадок
Получение российского гражданства упростят для четырёх стран
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Идлибе
Глава ВОЗ о сдерживании эпидемии коронавируса: "Окно возможностей закрывается, мир должен действовать быстрее"
Российское посольство окажет максимальное содействие россиянке, задержанной в Испании по запросу США
В Испании задержали россиянку по запросу США
Дверь не закрывается, душ бьет током: Эвакуированных из Уханя украинцев заселили в санаторий
Высокая честь и большая ответственность: Ирина Волк призналась, что не ожидала получить звание генерал-майора
Вылечившийся от коронавируса китаец снова заразился им
Британка, принявшая ислам, призналась в планировании теракта
На Украине возбудили пять уголовных дел из-за связанных с коронавирусом беспорядков