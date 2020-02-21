Трамп назвал ложью сообщения о «намерении» России помогать ему на будущих выборах

21 Февр. 2020 2020-02-21T23:28:06+03:00

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал появившиеся в американской прессе сообщения о том, что Россия якобы намерена в ходе будущих президентских выборов в Соединенных Штатах помочь ему переизбраться на второй срок.

«Демократы в конгрессе начали очередную кампанию по дезинформации, утверждая, что Россия предпочитает меня любому из кандидатов от ничего не делающих демократов», - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне газета New York Times со ссылкой на пять анонимных сообщила, что американская разведка предупредила членов палаты представителей конгресса о «намерении» России «вмешаться» в нынешнюю избирательную гонку, дабы помочь Трампу остаться в президентском кресле еще на один срок.

К слову, в прошлом году президент России Владимир Путин в ответ на очередной вопрос, станет ли Москва «вмешиваться» в американские выборы 2020 года, пошутил: «По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать, чтобы окончательно развеселить вас там как следует», а потом добавил, что у нашей страны и «своих проблем хватает».

ИСТОЧНИК KP.RU