2020-02-22T10:25:25+03:00
Спорт

Полиция Италии проводит обыски в номерах российских биатлонистов

У Александра Логинова изъяли компьютер и телефон, сообщил комментатор Дмитрий Губерниев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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У биатлониста Александра Логинова изъяли личные вещиУ биатлониста Александра Логинова изъяли личные вещиФото: REUTERS
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Утром в субботу, 22 февраля, полиция Италии нагрянула с обысками в номера отеля, где остановилась сборная России по биатлону.

По словам комментатора Дмитрия Губерниева, который стал очевидцем случившегося, у спортсмена Александра Логинова изъяли телефон и компьютер.

"Срочно, обыски в отеле сборной России по биатлону!!! Изъяты комп и телефон Логинова, силовики приехали в 6 утра", - написал он у себя на странице в Instagram.

guberniev_dmitryguberniev_dmitry
Обыски в номерах сборной прошли утром в субботу
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К посту Губерниев добавил фотографию, на которой он стоит рядом со служебной машиной полицейских.

Примечательно, что накануне Александр Логинов одержал уверенную победу на чемпионате мира 2020 в немецком Анхтольце. Впервые с 2008 года в мужском спринте золотая медаль досталась нашему биатлонисту.

Соперники 26-летнего спортсмена отреагировали на его достижение довольно негативно. Сайт kp.ru писал, что Александру постоянно припоминали его допинговый скандал, который разрешился несколько лет назад.

Полиция в Италии проводит обыски у Александра Логинова и других российских биатлонистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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