Полиция Италии проводит обыски в номерах российских биатлонистов
Утром в субботу, 22 февраля, полиция Италии нагрянула с обысками в номера отеля, где остановилась сборная России по биатлону.
По словам комментатора Дмитрия Губерниева, который стал очевидцем случившегося, у спортсмена Александра Логинова изъяли телефон и компьютер.
"Срочно, обыски в отеле сборной России по биатлону!!! Изъяты комп и телефон Логинова, силовики приехали в 6 утра", - написал он у себя на странице в Instagram.
К посту Губерниев добавил фотографию, на которой он стоит рядом со служебной машиной полицейских.
Примечательно, что накануне Александр Логинов одержал уверенную победу на чемпионате мира 2020 в немецком Анхтольце. Впервые с 2008 года в мужском спринте золотая медаль досталась нашему биатлонисту.
Соперники 26-летнего спортсмена отреагировали на его достижение довольно негативно. Сайт kp.ru писал, что Александру постоянно припоминали его допинговый скандал, который разрешился несколько лет назад.
Полиция в Италии проводит обыски у Александра Логинова и других российских биатлонистов.
ИСТОЧНИК KP.RU