Полиция Италии проводит обыски в номерах российских биатлонистов

22 Февр. 2020 2020-02-22T10:25:25+03:00

У Александра Логинова изъяли компьютер и телефон, сообщил комментатор Дмитрий Губерниев

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Утром в субботу, 22 февраля, полиция Италии нагрянула с обысками в номера отеля, где остановилась сборная России по биатлону.

По словам комментатора Дмитрия Губерниева, который стал очевидцем случившегося, у спортсмена Александра Логинова изъяли телефон и компьютер.

"Срочно, обыски в отеле сборной России по биатлону!!! Изъяты комп и телефон Логинова, силовики приехали в 6 утра", - написал он у себя на странице в Instagram.

guberniev_dmitry Обыски в номерах сборной прошли утром в субботу

К посту Губерниев добавил фотографию, на которой он стоит рядом со служебной машиной полицейских.

Примечательно, что накануне Александр Логинов одержал уверенную победу на чемпионате мира 2020 в немецком Анхтольце. Впервые с 2008 года в мужском спринте золотая медаль досталась нашему биатлонисту.

Соперники 26-летнего спортсмена отреагировали на его достижение довольно негативно. Сайт kp.ru писал, что Александру постоянно припоминали его допинговый скандал, который разрешился несколько лет назад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762371" frameborder="0"></iframe> Полиция в Италии проводит обыски у Александра Логинова и других российских биатлонистов.

ИСТОЧНИК KP.RU