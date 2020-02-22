Секретарь СНБО Украины вылетел в Новые Санжары, где прошли беспорядки

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:25:05+03:00

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вылетел в Новые Санжары Полтавской области, где несколькими днями ранее прошли массовые беспорядки, связанные с прибытием в местный санаторий эвакуированных из китайского Уханя граждан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762333" frameborder="0"></iframe> Жители Новых Санжар предлагают сжечь эвакуированных из Китая соотечественников.

Людей вывезли из азиатской республики, где сейчас бушует коронавирус. Жители украинского региона испугались заразы и требовали, чтобы пассажиров "чумного рейса" разместили в Донбассе или Чернобыле, но только не у них. Посетить Новые Санжары секретаря СНБО поручил лично президент страны Владимир Зеленский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762289" frameborder="0"></iframe> Эвакуированная из Уханя девушка показала условия проживания в Новых Санжарах.

"Данилов подробно ознакомится с ситуацией, которая сложилась вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары", - сообщается на сайте совета.

Сайт kp.ru писал, что ранее Зеленский пообещал наказать всех "вирусологов в спортивных костюмов", которые, по его мнению, ответственны за сеяние паники среди людей.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762332" frameborder="0"></iframe> На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…

ИСТОЧНИК KP.RU