Секретарь СНБО Украины вылетел в Новые Санжары, где прошли беспорядки
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вылетел в Новые Санжары Полтавской области, где несколькими днями ранее прошли массовые беспорядки, связанные с прибытием в местный санаторий эвакуированных из китайского Уханя граждан.
Жители Новых Санжар предлагают сжечь эвакуированных из Китая соотечественников.
Людей вывезли из азиатской республики, где сейчас бушует коронавирус. Жители украинского региона испугались заразы и требовали, чтобы пассажиров "чумного рейса" разместили в Донбассе или Чернобыле, но только не у них. Посетить Новые Санжары секретаря СНБО поручил лично президент страны Владимир Зеленский.
Эвакуированная из Уханя девушка показала условия проживания в Новых Санжарах.
"Данилов подробно ознакомится с ситуацией, которая сложилась вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары", - сообщается на сайте совета.
Сайт kp.ru писал, что ранее Зеленский пообещал наказать всех "вирусологов в спортивных костюмов", которые, по его мнению, ответственны за сеяние паники среди людей.
Карта распространения коронавируса
На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…
ИСТОЧНИК KP.RU
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