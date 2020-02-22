Зеленский пообещал наказать "вирусологов в спортивных костюмах" за беспорядки
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать ответственных за беспорядки в Новых Санжарах, где накануне разместили эвакуированных из Китая граждан. По словам главы государства, кто-то специально сеял панику среди людей и подстрекал их к "дикарству".
"Это известные миру "вирусологи" в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как уважаемые аграрии, выступающие против рынка земли", - пояснил президент в своем видеообращении в Facebook.
Он подчеркнул, что заказчики и виновные беспорядков понесут ответственность, поскольку незаменимых людей нет.
На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…
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ИСТОЧНИК KP.RU
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