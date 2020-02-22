Зеленский пообещал наказать "вирусологов в спортивных костюмах" за беспорядки

22 Февр. 2020 2020-02-22T07:37:54+03:00

По словам президента Украины, протесты против эвакуации граждан из Китая были кем-то спровоцированы

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать ответственных за беспорядки в Новых Санжарах, где накануне разместили эвакуированных из Китая граждан. По словам главы государства, кто-то специально сеял панику среди людей и подстрекал их к "дикарству".

"Это известные миру "вирусологи" в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как уважаемые аграрии, выступающие против рынка земли", - пояснил президент в своем видеообращении в Facebook.

Он подчеркнул, что заказчики и виновные беспорядков понесут ответственность, поскольку незаменимых людей нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762332" frameborder="0"></iframe> На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…

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ИСТОЧНИК KP.RU