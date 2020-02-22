2020-02-22T15:44:15+03:00
Политика

Украинская полиция «взяла в кольцо» санаторий с эвакуированными из китайского Уханя

В МВД незалежной заявили, что беспорядки прекратились [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Украинская полиция «взяла в кольцо» санаторий с эвакуированными из китайского УханяУкраинская полиция «взяла в кольцо» санаторий с эвакуированными из китайского УханяФото: REUTERS
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Украинская полиция «взяла в кольцо» санаторий в Новые Санжары Полтавской области, где находятся эвакуированные из китайского Уханя украинские граждан, массовые беспорядки прекратились. Такое заявление сделал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Эвакуированная из Уханя девушка показала условия проживания в Новых Санжарах.

«В Новых Санжарах все спокойно, митингов нет (…) национальная полиция и нацгвардия взяли в кольцо санаторий и контролируют, чтобы ни один человек, который не должен там быть, не проник на территорию», - сказал замглавы украинского МВД.

Митинг в Новых Санжарах.

Напомним, жители Полтавской области испугались коронавируса нового типа и требовали, чтобы пассажиров «чумного рейса» из Китая разместили в Донбассе или Чернобыле. Накануне в Новые Санжары выехал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, а президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех «вирусологов в спортивных костюмах», которые, по его словам, ответственны за сеяние паники среди людей.

На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…

ИСТОЧНИК KP.RU

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