Украинская полиция «взяла в кольцо» санаторий с эвакуированными из китайского Уханя

22 Февр. 2020 2020-02-22T15:44:15+03:00

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Украинская полиция «взяла в кольцо» санаторий в Новые Санжары Полтавской области, где находятся эвакуированные из китайского Уханя украинские граждан, массовые беспорядки прекратились. Такое заявление сделал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762289" frameborder="0"></iframe> Эвакуированная из Уханя девушка показала условия проживания в Новых Санжарах.

«В Новых Санжарах все спокойно, митингов нет (…) национальная полиция и нацгвардия взяли в кольцо санаторий и контролируют, чтобы ни один человек, который не должен там быть, не проник на территорию», - сказал замглавы украинского МВД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762394" frameborder="0"></iframe> Митинг в Новых Санжарах.

Напомним, жители Полтавской области испугались коронавируса нового типа и требовали, чтобы пассажиров «чумного рейса» из Китая разместили в Донбассе или Чернобыле. Накануне в Новые Санжары выехал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, а президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех «вирусологов в спортивных костюмах», которые, по его словам, ответственны за сеяние паники среди людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762332" frameborder="0"></iframe> На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…

ИСТОЧНИК KP.RU