Зеленский принял отставку Тернопольского губернатора из-за протестов в регионе

22 Февр. 2020 2020-02-22T16:29:47+03:00

Массовые беспорядки связаны с размещением в санатории в Новых Санжарах эвакуированных из китайского Уханя граждан [видео]

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Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Тернопольского губернатора Игоря Сопеля из-за массовых беспорядков около санатория в Новых Санжарах Полтавской области, где находятся эвакуированные из китайского Уханя украинские граждане.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762289" frameborder="0"></iframe> Эвакуированная из Уханя девушка показала условия проживания в Новых Санжарах.

«В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности, президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию», - сообщает пресс-служба украинского лидера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762394" frameborder="0"></iframe> Митинг в Новых Санжарах.

Напомним, жители Полтавской области требовали, чтобы пассажиров «чумного рейса» из Китая разместили в Донбассе или Чернобыле. Сам глава незалежной пообещал наказать всех «вирусологов в спортивных костюмах», которые, по его мнению, ответственны за панику среди людей. Накануне заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что украинская полиция «взяла в кольцо» санаторий в Новые Санжары и массовые беспорядки прекратились.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762332" frameborder="0"></iframe> На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…

ИСТОЧНИК KP.RU