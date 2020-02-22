Зеленский принял отставку Тернопольского губернатора из-за протестов в регионе
Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Тернопольского губернатора Игоря Сопеля из-за массовых беспорядков около санатория в Новых Санжарах Полтавской области, где находятся эвакуированные из китайского Уханя украинские граждане.
Эвакуированная из Уханя девушка показала условия проживания в Новых Санжарах.
«В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности, президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию», - сообщает пресс-служба украинского лидера.
Митинг в Новых Санжарах.
Напомним, жители Полтавской области требовали, чтобы пассажиров «чумного рейса» из Китая разместили в Донбассе или Чернобыле. Сам глава незалежной пообещал наказать всех «вирусологов в спортивных костюмах», которые, по его мнению, ответственны за панику среди людей. Накануне заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что украинская полиция «взяла в кольцо» санаторий в Новые Санжары и массовые беспорядки прекратились.
На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…
ИСТОЧНИК KP.RU
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