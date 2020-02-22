2020-02-22T20:40:44+03:00
Спорт

В посольстве рассказали о первичных результатах обысков у российских биатлонистов

Полиция Италии не нашла следов употребления допинга [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Первичные результаты обысков у российских биатлонистов в итальянском Антерсельве показали отсутствие улик, свидетельствующих об использовании допинга. Об этом сообщило российское посольство в Италии.

«Первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик», - сказали в диппредставительстве.

Однако для дальнейшей проверки в рамках предварительного расследования полиция Италии изъяла телефон и компьютер у российского биатлониста Александра Логинова, а также телефон личного тренера спортсмена Александра Касперовича

В посольстве отметили, что итальянские правоохранительные органы не намерены предпринимать мер по ограничению свободы членов сборной России по биатлону.

Напомним, утром 22 февраля итальянские полицейские провели обыск в номере российских биатлонистов, после чего забрали в отдел тренера Касперовича. Основанием для обысков стало подозрение Логинова в применении допинга, а также указывалось на то, что Касперович, не имевший право присутствовать в закрытых зонах соревнований, нарушил это требование, использовав бейдж украинской делегации.

Полиция в Италии проводит обыски у Александра Логинова и других российских биатлонистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В посольстве рассказали о первичных результатах обысков у российских биатлонистов
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