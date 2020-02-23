2020-02-23T07:26:30+03:00
Политика

«Вирусологи в спортивных костюмах» записали видеообращение к Зеленскому

Участники беспорядков в Новых Санжарах заявили, что они не «заезжие провокаторы», а местные жители
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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«Вирусологи в спортивных костюмах» записали видеообращение к президенту Украины«Вирусологи в спортивных костюмах» записали видеообращение к президенту УкраиныФото: Кадр видео
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Трое молодых людей из числа активных участников беспорядков в Новых Санжарах, которых президент Украины Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», решили объясниться и записали видеообращение к главе государства. Ролик опубликовал на своем Youtube-канале телеканал Poltavske TV.

«Вирусологи» рассказали, что они никакие не «титушки» и не «заезжие провокаторы», а жители Полтавской области, родились и выросли здесь же, в окрестностях Новых Санжар. Представились. Один из них заявил, что он участник боевых действий, патриот и «воевал за Украину».

По словам этих молодых людей, все обвинения в их адрес – поклеп, в кадр они попали случайно, а теперь на них в соцсетях «льется грязь» и сыплются угрозы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Зеленский пообещал наказать всех зачинщиков и заказчиков беспорядков в Новых Санжарах, где местные жители устроили «горячий прием» эвакуированным из китайского Уханя соотечественникам. Они забрасывали автобусы камнями, жгли шины и дрались с полицейскими.

На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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