2020-02-23T10:58:38+03:00
Общество

Эвакуированных россиян с корабля Diamond Princess ждет двухнедельный карантин

В Россию вернулись восемь человек, у троих из них подтвержден коронавирус
Юлия САЛЬНИКОВА
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Восемь россиян, которые были "заложниками коронавирусного корабля" согласились вернуться из ЯпонииВосемь россиян, которые были "заложниками коронавирусного корабля" согласились вернуться из ЯпонииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Восемь россиян с круизного лайнера Diamond Princess проведут две недели на карантине. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. В числе эвакуированных из Японии граждан есть зараженные, коронавирус подтвержден у трех человек. Остальные россияне отказались возвращаться на Родину спецбортом МЧС и остались в Японии.

- Вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо. У лиц с выявленной по результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений,- приводит слова вице-премьера Интерфакс.

Местом для карантина выбрана Казань. Вместе с эвакуированным 14 дней в изоляции проведут также сотрудники, которые проводили эвакуацию. За состоянием их здоровья будут наблюдать медики.

Татьяна Голикова добавила, что в учреждении, где пройдет карантин эвакуированных, подготовлены условия для комфортного проживания. Заболевшие находятся в отдельных боксах, по заверению медиков угрозы их жизням, а также жизням их близких, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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