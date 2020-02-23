Эвакуированных россиян с корабля Diamond Princess ждет двухнедельный карантин
Восемь россиян с круизного лайнера Diamond Princess проведут две недели на карантине. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. В числе эвакуированных из Японии граждан есть зараженные, коронавирус подтвержден у трех человек. Остальные россияне отказались возвращаться на Родину спецбортом МЧС и остались в Японии.
- Вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо. У лиц с выявленной по результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений,- приводит слова вице-премьера Интерфакс.
Местом для карантина выбрана Казань. Вместе с эвакуированным 14 дней в изоляции проведут также сотрудники, которые проводили эвакуацию. За состоянием их здоровья будут наблюдать медики.
Татьяна Голикова добавила, что в учреждении, где пройдет карантин эвакуированных, подготовлены условия для комфортного проживания. Заболевшие находятся в отдельных боксах, по заверению медиков угрозы их жизням, а также жизням их близких, нет.
ИСТОЧНИК KP.RU