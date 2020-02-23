Четверо взрослых и трое детей погибли при землетрясении на востоке Турции

23 Февр. 2020 2020-02-23T12:09:52+03:00

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В городе Хой в Иране, на границе с Турцией, произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов. Несмотря на то, что эпицентр находился не в Турции, есть серьезные повреждения внутри страны. Сильнее всего пострадала провинция Ван на юге Турции.

Как сообщает издание HaberTurk, погибли по меньшей мере семь человек, еще 21 получил травмы при обрушении зданий. В числе погибших трое детей.

В провинцию Ван направили 25 машин скорой помощи. Местные жители помогают спасателям доставать пострадавших из под завалов. Состояние восьми пострадавших врачи оценивают как критическое.

Что касается Ирана, то здесь пострадавших не меньше 25 человек, один из них в тяжелом состоянии. Землетрясение почувствовали жители 43 деревень, у многих разрушены дома. В регион направили спасателей для помощи в разборе завалов.

В Турции сообщили, что не получили от иранцев просьбу об оказании помощи в ликвидации последствий землетрясения.

ИСТОЧНИК KP.RU