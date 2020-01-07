Високосный год начался с чудес и землетрясений

"Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах", — гласит старинная поговорка. В каждый високосный год старались перенести на следующий: разводы и женитьбы, рождение детей, строительство, смену работы. А еще старались никому не рассказывать о своих планах. Боялись, что они потом не сбудутся. Високосный год и сегодня многие считают магическим и непредсказуемым.

И вот пришел високосный 2020-й. Тут же со всех точек планеты стали долетать если не сверхъестественные, то довольно пугающие новости.

Началось все с людского потока в часовню Сан-Антонино-Обиспо в мексиканском городе Серро-Армадильо-Гранде. Там, во время новогодней службы вдруг заплакала статуя Девы Марии. Молящиеся засняли чудо на камеру. Говорят, что на фокус это не похоже: статуя плакала в абсолютно сухом стеклянном ящике, который несколько лет был заперт на замок.

В мексиканском городе Серро-Армадильо-Гранде во время новогодней службы вдруг заплакала статуя Девы Марии

Местная община уже заявила, что статуя Девы плачет по людям, которые могут получить наказание с небес за непослушание божьим законам.

Первого января в Тихом океане возле юго-западного побережья Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой 5,6. Говорят, что эпицентр находился в океане в 137 километров восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 40 километров. На верхних этажах домов Петропавловска-Камчатского и Вилючинска закачались люстры, но обошлось без разрушений - хоть и давно, но строили военные.

Следом в сети появились пугающие снимки горящей Австралии. Там действительно все плохо: зарегистрировано 136 лесных пожаров, 69 из которых пока не локализованы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753348" frameborder="0"></iframe> Австралийский пожарный спасает кенгурёнка от лесного пожара.

А третьего января группа индонезийских студентов поднялась в горы, чтобы полюбоваться островом Ява. И стали свидетелями удивительного атмосферного явления: над кратером действующего вулкана Сумбинг поднялось огромное облако, которое стало похоже на летающую тарелку. Фотографии странного атмосферного объекта тут же облетели все местные СМИ и попали ученым, которые заявили, что лентикулярные облака ими изучены плохо. Науке пока известно, что они почему-то никуда не летят.

Пока одни ученые разглядывали облака над спящими вулканами на острове Ява, другие проснулись от толчков на Камчатке. Активными стали сразу пять хорошо известных российских вулканов: Ключевский, Безымянный, Карымский, Шивелуч, Авачинский. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук "экструзивно-эксплозивные извержения вулканов продолжается".

andojunior_ Странные облака над спящими вулканами на острове Ява

А вот их сводка на ближайший месяц: "В любое время возможны выбросы пепла до 10-15 километров над уровнем моря и образование пирокластических потоков. Аэрозольные и пепловые шлейфы могут представлять опасность для полетов по международным и местным авиалиниям. Они будут сопровождаться парогазовой активностью вулкана иногда с выносом пепла и обрушением раскаленных лавин, в ночное время суток отмечается свечение купола. По спутниковым данным KVERT, всю неделю в районе купола отмечалась термальная аномалия".

В районе Петропавловска-Камчатского уже закрыты все туристические маршруты. Местным жителям обещают извержения и пеплопады.

Фото: Christian Kirchmayer/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT

Жестко трясет не только Камчатку. 6-7 января от серии толчков в 6,4 баллов пострадал остров Пуэрто-Рико, что на востоке от туристической Доминиканы. Эпицентр находился где-то в океане на глубине 7-10 километров. Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес объявила режим чрезвычайного положения, а для ликвидации последствий разрушений была подключена Национальная гвардия. Есть погибшие.

У берегов Индонезии продолжает трясти до 6,2 баллов. Эпицентр трех подземных толчков располагался в океане у побережья на глубине 20 километров. По последним данным, в результате наводнений и оползней в Джакарте и ее окрестностях уже погибли 66 человек.

Индонезийские власти в понедельник посоветовали гражданам готовиться к сильным ливням. Секретарь кабинета министров страны заявил, что это стихийное бедствие может считаться самым крупным в Индонезии с 2013 года.

Что-то странное стало происходить с магнитным полем Земли. 6 января норвежские ученые из геофизической обсерватории Polarlightcenter в Лофотенских островах заметили странную активность северного сияния над Норвегией, Финляндией и Исландией. Ими было зафиксировано внезапное изменение токов земли и магнитного поля. Местные СМИ пишут, что за 15 минут до "этой ударной волны" космический спутник НАСА засек как плотность солнечного ветра подскочила более чем в 5 раз, а "межпланетное магнитное поле вблизи Земли резко развернулось на 180 градусов".

Ученые заявляют, что в магнитном поле Земли на много часов открылась небольшая трещина, через которую к земле потек солнечный ветер...

Наши светилы тоже начеку: заявили, что нас ждет аномальное потепление, а 9 и 10 января магнитная буря средней силы (до 4 баллов). Сильные магнитные бури обещают 14 и 15 января. Остается надеяться, что магнитное поле Россию не покинет.

Остальное зависит только от нас: медики уже посоветовали избегать табака, алкоголя, стрессов, а еще заниматься зарядкой на свежем воздухе.

КРАСИВЫЕ ВИСОКОСНЫЕ ГОДЫ

1600 год - извержение супервулкана Уайнапутина в Перу, который унес жизни тысяч людей.

1912 год - мощнейшее извержение вулкана на Аляске и гибель Титаника.

1988 год - землетрясение в Армении, которое унесло жизни более 25 тысяч человек.

2004 год - цунами в Таиланде, которое унесло жизни 230 тысяч человек.