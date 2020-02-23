2020-02-23T18:28:37+03:00
В мире

Трамп заявил, что лично подпишет мирное соглашение с талибами*

Американский лидер считает, что Талибан* «устал воевать»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп заявил, что лично подпишет мирное соглашение с талибами*Трамп заявил, что лично подпишет мирное соглашение с талибами*Фото: REUTERS
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В воскресенье, 23 февраля, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что готов лично подписать мирное соглашение с запрещенным в России радикальным движением «Талибан».

Глава Белого дома заявил, что талибы* «устали воевать», а афганский народ «хочет заключить сделку», которая принесет мир их стране.

«Да, я бы поставил под ним свою подпись», - сказал американский лидер, отвечая на вопрос о возможности подписать мирное соглашение.

Напомним, в январе прошлого года Трамп заявил, что американские войска покинут Афганистан только если удастся достичь мирных договоренностей с талибами*. После чего он неоднократно говорил, что Вашингтон ведет «очень хорошие» переговоры с «Талибаном»* и афганским правительством.

В январе этого года советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен сообщил, что Вашингтон рассчитывают на всеобъемлющее мирное соглашение с талибами* в этом году, однако даже без него Штаты вскоре сократят численность своих войск в Афганистане.

*«Талибан» – радикальная экстремистская организация, запрещенная в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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