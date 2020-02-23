Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до девяти

23 Февр. 2020 2020-02-23T21:33:16+03:00

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Жертвами землетрясения в Турции стали девять человек, а число пострадавших увеличилось до 50, двое находятся в реанимации. Об этом сообщил глава турецкого Министерства здравоохранения Фахреттин Коджа.

«Всем 50 пострадавшим в результате землетрясения в Башкале провинции Ван была оказана необходимая медицинская помощь. Пациентам, состояние которых требовало хирургического вмешательства, были проведены операции», - сказал министр.

Ранее сообщалось о 21 пострадавшем и семи погибших.

Как писал сайт kp.ru, землетрясение на турецко-иранской границе было зафиксировано утром в воскресенье, 23 февраля. Несмотря на то, что эпицентр находился в городе Хой в Иране, сильнее всего пострадала провинция Ван на юге Турции, куда направили 25 машин скорой помощи.

Магнитуда землетрясения составила 5,9. Очаг залегал на глубине 5 километров. Через несколько часов на турецко-иранской границе были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,8

ИСТОЧНИК KP.RU