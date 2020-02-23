Карнавал в Венеции из-за коронавируса закончился раньше срока

23 Февр. 2020 2020-02-23T23:41:10+03:00

Венецианский карнавал завершился на два дня раньше положенного срока Фото: REUTERS

Все школы и музеи в городе закрыли до 1 марта

Изменить размер текста: A A

«Китайский коронавирус» COVID-2019 в Италии вынудил власти страны завершить знаменитый Венецианский карнавал на два дня раньше срока. Праздник музыки и красок, начавшийся 8 февраля, должен был завершиться 25 февраля, но последние торжества прошли в воскресенье.

Кроме того, по особому распоряжению губернатора Венето Луки Дзайя и министра здравоохранения Роберто Сперанци в городе как минимум до 1 марта будут закрыты все музеи и школы, отменены все общественные мероприятия, передает агентство ANSA.

Отмечается, что основные традиционные шоу карнавала в Венеции, в том числе «полет ангела» и «шествие Марий», уже прошли, но в этом году их посетили гораздо меньше туристов, чем обычно – примерно на 20%.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Италии буквально за три дня заразились коронавирусом 132 человека, трое – две женщины и один пожилой мужчина – скончались.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762509" frameborder="0"></iframe> Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Италии: города закрывают на карантин, модные показы проходят без зрителей, а Венецианский карнавал завершат раньше срока

Китайская зараза добралась до Европы: на Аппенинах заболели свыше ста человек, из-за коронавируса в Италии ввели чрезвычайное положение (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Эпидемия коронавируса в Италии: запасаемся продуктами, но стараемся не паниковать

Репортаж «КП» из страны, первой в Европе принявшей удар новой болезни из Китая (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU