Карнавал в Венеции из-за коронавируса закончился раньше срока
«Китайский коронавирус» COVID-2019 в Италии вынудил власти страны завершить знаменитый Венецианский карнавал на два дня раньше срока. Праздник музыки и красок, начавшийся 8 февраля, должен был завершиться 25 февраля, но последние торжества прошли в воскресенье.
Кроме того, по особому распоряжению губернатора Венето Луки Дзайя и министра здравоохранения Роберто Сперанци в городе как минимум до 1 марта будут закрыты все музеи и школы, отменены все общественные мероприятия, передает агентство ANSA.
Отмечается, что основные традиционные шоу карнавала в Венеции, в том числе «полет ангела» и «шествие Марий», уже прошли, но в этом году их посетили гораздо меньше туристов, чем обычно – примерно на 20%.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в Италии буквально за три дня заразились коронавирусом 132 человека, трое – две женщины и один пожилой мужчина – скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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