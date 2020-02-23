В Италии зафиксирована третья смерть от коронавируса

23 Февр. 2020 2020-02-23T20:36:24+03:00

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В Италии скончался еще один пациент, зараженный коронавирусом COVID-2019. Жертвой китайской пневмонии стала женщина в городе Кремона в области Ломбардия.

Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на представителей властей итальянской северной области, женщина страдала от онкологического заболевания и находилась в тяжелом состоянии, когда у нее диагностировали коронавирус нового типа.

Напомним, Кодоньо в Ломбардии стал эпицентром распространения вируса. В небольшом городе сейчас изолированы около 250 человек. При этом на данный момент неизвестно, как именно началась вспышка заболевания на итальянском севере.

Как писал сайт kp.ru, Италия вышла на первое место по числу заразившихся коронавирусом в Европе и стала единственной европейской страной, где зарегистрированы летальные случаи. Число заразившихся превысило 130 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762509" frameborder="0"></iframe> Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU