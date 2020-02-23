Коронавирус в Италии: города закрывают на карантин, модные показы проходят без зрителей, а Венецианский карнавал завершат раньше срока

Коронавирус COVID-2019 постепенно смещается с востока на запад и захватывает Европу. Первый удар неизвестной инфекции пришелся по Италии. В субботу стало известно, что сразу двое итальянцев скончались от китайской заразы. Это первый случай гибели европейцев от коронавируса. Прежде его жертвами становились жители азиатских государств. Первая смерть в Италии была зафиксировала в больнице Падуи. Умер 78-летний житель Венето Андриано Тревизан. Следующей жертвой стала 75-летняя жительница Ломбардии. Затем власти сообщили о третьей смерти от вирусной пневмонии, которую провоцирует коронавирус. Умер еще один житель Ломбардии.

Число заболевших продолжает увеличиваться и уже превысило сотни.

Китайская зараза добралась до ЕвропыФото: REUTERS

ОТКУДА КОРОНАВИРУС В ИТАЛИИ?

Впервые пресса заговорила о заболевших коронавирусом в Италии 31 января. Тогда в одну из больниц Рима обратилась семейная пара из китайского города Ухань, где и произошла вспышка неизвестной инфекции еще в конце декабря прошлого года.

Китайские туристы пожаловались на плохое самочувствие. Результаты обследования подтвердили, что они заражены коронавирусной инфекцией. Пару оперативно забрали в клинику. Номер отеля, где они проживали, закрыли на дезинфекцию. Специальные службы приступили к выявлению всех тех, кто мог контактировать туристами.

Впервые пресса заговорила о заболевших коронавирусом в Италии 31 января. Тогда в одну из больниц Рима обратилась семейная пара из китайского города УханьФото: REUTERS

Во время «расследования» выяснилось, что перед приездом в Рим китайская пара начала свое турне по Италии с Милана, а затем побывала в Вероне и Парме.

Эти известия так напугали итальянские власти, что Совет министров ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на шесть месяцев. Но, как оказалось, мер для предотвращения эпидемии оказалось недостаточно.

В начале февраля домой вернулись итальянцы, проживавшие в УханеФото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762509" frameborder="0"></iframe> Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

ВСЕ ПО ДОМАМ

В начале февраля домой вернулись итальянцы, проживавшие в Ухане. У одного из эвакуированных был выявлен коронавирус. Мужчину отправили в больницу. Но инфекция неизвестным образом стремительно стала косить жителей Апеннинского полуострова. Цифры оказались несоразмерны с китайской статистикой, но должны были насторожить итальянские власти.

После сообщения о первой смерти от вирусной пневмонии в Падуе в субботу, власти Италии ввели исключительные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране. Введен карантин в 12 городах провинций Ломбардия и Венето. Более 50 тысяч человек будут оставаться в своих домах. Въезд и выезд из карантинных районов будет запрещен.

Опасаясь эпидемии люди сметают с полок супермаркетов все запасыФото: EAST NEWS

Под запрет попало проведение любых массовых мероприятий - культурных, развлекательных, религиозных... Занятия в школах и университетах, открытые лекции и научные конференции отменены сразу в нескольких провинциях: Ломбардии, Венето и Фриули-Венеции-Джулии. Мэр Милана призвал закрыть все учебные заведения на карантин пока на неделю.

- Надеюсь, это времени будет достаточно, - сказал Джузеппе Зала.

Спортивные соревнования, в том числе футбольные матчи серии А, было решено перенести на неопределенный срок. Любое скопление народа может привести к появлению все новых заболевших.

На сегодня во всей Италии выявлено более 100 случаев заражения китайским коронавирусом.

В числе отмененных мероприятий — футбольный матч серии А: «Интер Милан — Сампдория»Фото: REUTERS

- За минувшую ночь число подтвержденных случаев заражения достигло 89 только в Ломбардии, поэтому по всей стране, можно предположить, оно точно превысило 100, - заявил губернатор провинции Ломбардия Аттилио Фонтана. - Мы также оцениваем возможности использования старых неработающих больниц и переоборудования гостиниц для помещения граждан в карантин.

- Мы установим пропускные пункты, если будет необходимо, привлечем вооруженные силы, - добавил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Он отметил, что Италия пока не будет приостанавливать действие Шенгенского соглашения и свободное перемещение по странам Евросоюза будет продолжаться.

Сейчас на севере Италии царит настоящая паникаФото: EAST NEWS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762365" frameborder="0"></iframe> В Италии из-за коронавируса умер человек.

«НЕ ОСТАВИМ В ОДИНОЧЕСТВЕ»

Более точные цифры огласил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

- У 132 человек тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 26 заболевших находятся в реанимации, - сообщил Боррелли.

Китайский коронавирус обнаружен у жителей пяти итальянских регионов: в Ломбардии (столица Милан) - 88 человек, в Венето (центр Венеция) - 24 человек, 9 заболевших - в Эмилии-Романье, шесть случаев инифицирования в Пьемонте (центр Турин) и двое - в Лацио (столица Рим).

На сегодня 129 человек находятся в больнице под наблюдением врачей. 26 человек в тяжелом состоянии помещены в реанимацию, 56 - в больничных боксах, 22 человека пока остаются дома в изоляции.

Из-за коронавируса в Италии ввели чрезвычайное положениеФото: REUTERS

Министр инфраструктуры и транспорта Италии Паоло де Микели заверил, что цель властей изолировать не людей, а вирус.

- Сейчас важно защитить здоровье каждого гражданина. Для этого мы будем обеспечивать жителей районов, оказавшихся в зоне карантина, всем необходимым. Все должны осознавать, что никто не будет брошен. Никто не останется в одиночестве, - заявил министр.

МОДА ПОД КАРАНТИНОМ

Итальянский модельер Джорджо Армани накануне показа мод в Милане, столице Ломбардии, пошел на беспрецедентный шаг. Он решил не отменять показ новой коллекции, который был запланирован на воскресенье. Но чтобы обезопасить гостей и моделей, и не подвергать их риску заражения коронавирусом, шоу пройдет без зрителей. Модели пройдут по подиуму в абсолютно пустом зале. Прямая трансляция выступления модного дома Армани будет вестись на официальном сайте и социальных сетях бренда.

Шоу Джорджо Армани пройдет без зрителейФото: REUTERS

Власти Венеции из-за риска распространения коронавируса задумались о досрочном закрытии Венецианского карнавала. Официальное закрытие должно было состояться 25 февраля, но в нынешних условиях праздничные мероприятия прекратятся, возможно, уже сегодня.

Особая опасность таится в том, что Венецианский карнавал, который начался еще 7 февраля, посетило много туристов - итальянских и зарубежных. А регион Венето является вторым по числу заболевших коронавирусом.