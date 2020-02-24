2020-02-24T04:18:42+03:00
В мире

Австрийские власти отменили запрет на железнодорожное сообщение с Италией

Подозрение на коронавирус у пассажиров шедшего из Венеции в Мюнхен поезда не подтвердилось
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Запрет на движение поездов между Италией и Австрией снятЗапрет на движение поездов между Италией и Австрией снятФото: REUTERS
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Власти Австрии отменили введенный накануне вечером запрет на железнодорожное сообщение с Италией, сообщила на своей странице в Twitter пресс-служба Австрийских федеральных железных дорог.

«Официальный запрет на движение по Бреннеру недавно снят […] Начиная с завтрашнего дня мы можем вновь проезжать через Бреннер по расписанию», - говорится в заявлении компании.

Напомним, как писал сайт kp.ru, несколько часов назад сообщалось, что из-за тревожной ситуации с «китайским» коронавирусом COVID-2019 в Италии Австрия пока не будет принимать поезда из этой страны.

Такое решение было принято после того, как у двух пассажиров шедшего из Венеции в Мюнхен поезда заподозрили коронавирус. Однако позже выяснилось, что подозрение не подтвердилось: оба человека оказались здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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