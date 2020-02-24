Австрийские власти отменили запрет на железнодорожное сообщение с Италией
Власти Австрии отменили введенный накануне вечером запрет на железнодорожное сообщение с Италией, сообщила на своей странице в Twitter пресс-служба Австрийских федеральных железных дорог.
«Официальный запрет на движение по Бреннеру недавно снят […] Начиная с завтрашнего дня мы можем вновь проезжать через Бреннер по расписанию», - говорится в заявлении компании.
Напомним, как писал сайт kp.ru, несколько часов назад сообщалось, что из-за тревожной ситуации с «китайским» коронавирусом COVID-2019 в Италии Австрия пока не будет принимать поезда из этой страны.
Такое решение было принято после того, как у двух пассажиров шедшего из Венеции в Мюнхен поезда заподозрили коронавирус. Однако позже выяснилось, что подозрение не подтвердилось: оба человека оказались здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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