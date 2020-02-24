Из-за коронавируса перестанут ходить поезда между Австрией и Италией

24 Февр. 2020 2020-02-24T01:03:58+03:00

Железнодорожное сообщение поездов между Австрией и Италией приостановлено на неопределенный срок Фото: REUTERS

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Железнодорожное сообщение поездов между Австрией и Италией приостановлено на неопределенный срок из-за ситуации с «китайским» COVID-2019 коронавирусом, сообщил в воскресенье представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер.

«Мы находимся в контакте с уполномоченными службами и ждем дальнейших мер и указаний», - добавил он.

Такое решение австрийские врасти приняли после того, как вечером 23 февраля на перевале Бреннер остановили поезд из Италии, в котором находились два пассажира с подозрением на коронавирус.

Пока в Австрии не подтвержден ни один случай заражения, но под наблюдением медиков с подозрением на опасную инфекцию находится 181 человек, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Италии буквально за три дня уже больше 150 человек заразились коронавирусом, трое – две женщины и один пожилой мужчина – скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU